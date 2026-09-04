 СМИ: Запад предлагает Еревану безвиз с ЕС в обмен на визовый режим с Россией | 1news.az | Новости
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СМИ: Запад предлагает Еревану безвиз с ЕС в обмен на визовый режим с Россией

First News Media09:55 - Сегодня
СМИ: Запад предлагает Еревану безвиз с ЕС в обмен на визовый режим с Россией

Западные партнеры поставили перед армянскими властями условие ввести визовый режим с РФ.

В обмен Еревану обещают либерализацию визового режима с Евросоюзом, сообщает газета «Грапарак».

По данным издания, еще одним требованием Запада является назначение бывшего секретаря Совбеза Армена Григоряна на одну из ключевых государственных должностей.

В публикации отмечается, что недавнее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что гипотетический визовый режим навредит прежде всего Армении, а не Москве, было неслучайным.

При этом накануне на брифинге премьер-министр Никол Пашинян заверил, что Ереван никогда не имел и не имеет намерений вводить визовый режим с Российской Федерацией.

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