Глава МИД Кубы обвинил США во лжи

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья обвинил власти США в распространении ложной информации об условиях поставок нефти на Кубу.

«Правительство США, в частности госсекретарь Марко Рубио, систематически лгало, утверждая, будто Куба получает нефть бесплатно», — написал он в X.

По словам министра, это «совершенно не соответствует действительности». Родригес Паррилья отметил, что Куба получала топливо на стандартных условиях международной торговли.

Он пояснил, что в одних случаях поставки осуществлялись в обмен на экспорт медицинских услуг, а в других — за счет закупок на условиях, менее выгодных по сравнению с мировым рынком. По словам главы кубинского МИД, это было связано со «страновыми рисками, вызванными враждебной политикой США».

Ранее в интервью госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что кубинские власти якобы получали венесуэльскую нефть на безвозмездной основе.