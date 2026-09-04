В Индонезии около 2 тысяч школьников и учителей отравились после школьного обеда

В Индонезии за последние три дня около 2 тысяч школьников и педагогов могли пострадать от пищевого отравления после употребления блюд, предоставленных в рамках государственной программы бесплатного питания.

Очередной массовый случай произошел в средней школе в городе Ласем, расположенном в Центральной Яве. По словам директора учебного заведения, после обеда признаки отравления появились у 777 человек — 752 учеников и 25 учителей.

Из-за большого числа заболевших школьники были вынуждены по очереди пользоваться туалетами. Как рассказал директор школы Джухартутик в интервью, в здании насчитывается около 40 туалетов, чего оказалось недостаточно для такого количества людей.

После инцидента администрация школы была вынуждена досрочно отправить домой около 1,2 тысячи учеников и 95 сотрудников. Нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация.

Питание, после которого у учащихся появились симптомы отравления, распространялось в рамках государственной программы Makan Bergizi Gratis, предусматривающей бесплатные питательные обеды для школьников. Инициатива стала одним из ключевых проектов президента Индонезии Прабово Субианто, а на ее реализацию направляются многомиллиардные государственные средства.

При этом программа уже сталкивается с критикой. Помимо неоднократных случаев предполагаемого массового пищевого отравления, вопросы вызывают ее высокая стоимость и сообщения о возможных коррупционных нарушениях.

Источник: BBC