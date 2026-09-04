В Таиланде мультимиллионер решил отказаться от богатства и уйти в монахи

В Таиланде мультимиллионер Сирипонг Аккарасриюк, основатель популярного бренда мороженого Hawell's, решил продать бизнес и уйти в монахи.

Как передает 1news.az, об этом сообщает AsiaOne.

Предприниматель выставил компанию на продажу за 165 млн батов (8,5 млн манатов — ред.). В сделку войдут земельный участок, офис, завод, магазин, бренд Hawell's, рецепты мороженого и другие активы. Тому, кто поможет найти покупателя по заявленной цене, Аккарасриюк обещает выплатить еще 5 млн батов (258 тыс. манатов — ред.).

Бизнесмен рассказал, что уже около 15 лет планирует полностью посвятить себя буддизму. Окончательно оставить привычную социальную и семейную жизнь он намерен через два года. До этого Аккарасриюк хочет приобрести землю и обустроить место для медитаций.

Hawell's появился в 1999 году и за несколько лет вырос до 22 точек в Бангкоке и соседних провинциях. Позднее бренд столкнулся с давлением крупных конкурентов, а в 2014 году закрыл последнюю точку в торговом центре. В 2023-м Аккарасриюк вернул Hawell's на рынок, открыв отдельный магазин.