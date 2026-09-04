Тегеран заявил об использовании БПЛА с ИИ для атак на базы США

Иранские вооружённые силы во время ответных атак на американские базы на Ближнем Востоке применили баллистические ракеты и беспилотники, оснащённые технологиями искусственного интеллекта.

Как передает ТАСС, об этом сообщил представитель армии исламской республики Мохаммад Акраминия в эфире государственного телевидения.

«В ходе последних операций против противника мы использовали ракеты класса земля‑земля Fath и беспилотники Arash‑2, оснащённые искусственным интеллектом», — отметил он. По словам Акраминии, удары наносятся «комбинированным и асимметричным образом», что позволяет эффективно поражать цели.

Представитель армии добавил, что Тегеран не исключает возможности превентивных операций в случае угрозы, а также предупредил Израиль: ответ Ирана на новую агрессию будет «быстрым и сокрушительным».