Трамп: Ормузский пролив может утратить прежнюю значимость для мировой энергетики

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив может утратить прежнюю значимость для мировой энергетики.

Выступая перед журналистами в Белом доме, он отметил, что на Ближнем Востоке активно строятся новые трубопроводы и развивается транспортировка нефти автотранспортом через Сирию, передает ТАСС.

«Ормузский пролив — теперь не тот, что был. Иран, если не поумнеет, останется с проливом, который будет не очень‑то необходим», — сказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что альтернативные маршруты поставок углеводородов постепенно снижают зависимость мировых рынков от Ормуза.

Говоря о противостоянии с Ираном, президент отметил, что многие не называют происходящее войной. «Я называю это военным конфликтом. Для нас это мелочь. Это не что‑то крупное», — заявил он.