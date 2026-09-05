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У побережья Силиври обнаружены обломки затонувшего судна Tuğberk İmamoğlu

First News Media17:51 - Сегодня
У побережья Силиври обнаружены обломки затонувшего судна Tuğberk İmamoğlu

Подтверждено точное местонахождение обломков судна Tuğberk İmamoğlu, которое затонуло 2 сентября после столкновения с турецким торговым кораблем ALSU у побережья Силиври в Мраморном море. Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Haber Global, остатки судна лежат на глубине 720 метров примерно в 50 метрах от точки удара. Спущенный на дно дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV) зафиксировал на обломках название корабля, что позволило окончательно идентифицировать находку, обнаруженную ранее вспомогательным судном ВМС Турции TCG Akın.

Судьба 10 членов экипажа затонувшего судна остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются. В рамках расследования прокуратуры Стамбула допрошены девять членов команды ALSU (за исключением повара), после чего суд заключил под стражу первого и третьего капитанов судна, а в отношении еще четырех подозреваемых применил меру пресечения в виде судебного контроля.

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