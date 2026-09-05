В США хотят ограничить предоставление гражданства иностранным госслужащим

Вашингтонская администрация намерена ограничить предоставление американского гражданства по праву рождения детям иностранных госслужащих.

Об этом говорится в уведомлении Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, размещенном 4 сентября в Федеральном реестре (сборнике официальных документов американского правительства).

Как отмечается в документе, согласно американским законам, дети иностранных дипломатов в США «не получают гражданство по рождению», но имеют право «зарегистрироваться в качестве законного постоянного жителя» страны.

Как уточняется в уведомлении, согласно подписанному президентом США Дональдом Трампом 6 августа исполнительному указу такие же правила, с точки зрения МВБ США, должны распространяться на всех детей, у которых хотя бы один родитель является «иностранным госслужащим». Речь идет о детях, у которых ни один из родителей не является американцем на момент рождения.

Ведомство уточняет, что на основе указа к категории «иностранных госслужащих», помимо дипломатов, относит, в частности, различных сотрудников иностранных посольств и консульств, а также некоторых международных организаций.

Уведомление МВБ, как в нем указано, будет официально опубликовано 9 сентября.

МВБ считает, что такие нормы должны начать действовать с 4 сентября. Вместе с тем ведомство уточняет, что на этом этапе не будет предпринимать действий по изменению процедуры предоставления гражданства США.

Причиной этого является то, что федеральный окружной суд американского штата Мэриленд 2 сентября постановил временно прекратить исполнение упомянутого указа Трампа. Суд посчитал, что указ противоречит решению Верховного суда США.

Высшая судебная инстанция страны в июне признала неконституционным другой указ Трампа, также нацеленный на ограничение предоставления гражданства США по праву рождения.



Источник: ТАСС