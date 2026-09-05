Путин: Трамп не прекращает попытки внести вклад в урегулирование конфликта

Президент РФ Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что Дональд Трамп продолжает попытки внести вклад в урегулирование конфликта между РФ и Украиной.

Путин подчеркнул, что Москва доверяет американской делегации в данном процессе, назвав контакты подобного рода полезными в любом случае.

Российский лидер также сообщил, что стороны договорились о трехдневном режиме прекращения огня. Путин добавил, что удары по Киеву прекращены с полуночи, и отметил снижение активности со стороны Украины, включая удары по Москве.

Ожидается, что Уиткофф и Кушнер отправятся в Киев для продолжения переговоров после встречи в Москве.