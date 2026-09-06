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Великобритания, США и Норвегия провели совместные военные учения в Арктике

First News Media16:54 - Сегодня
Великобритания, США и Норвегия провели совместные военные учения в Арктике

Великобритания, США и Норвегия провели совместные военные учения на арктическом острове Ян-Майен, о чем сообщило Министерство обороны Великобритании.

По информации ведомства, подразделения спецназа, морской пехоты, а также военно-морские и военно-воздушные силы трех государств находились на острове с 26 августа по 4 сентября в рамках операции «Атлантик-Сити», являющейся частью программы НАТО «Арктический страж».

В ходе маневров военные интегрировали различные коммуникационные и сенсорные системы для отработки координации действий на Крайнем Севере. В британском Минобороны подчеркнули, что учения проверили способность сил альянса действовать в суровых арктических условиях. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что операция продемонстрировала прочность партнерства с США и Норвегией. По его словам, это явный сигнал о неизменной приверженности безопасности НАТО и защите общих интересов в регионе.

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