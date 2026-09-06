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В Агдамском районе на мине подорвался трактор: пострадал водитель

First News Media11:04 - Сегодня
В Агдамском районе на мине подорвался трактор: пострадал водитель

5 сентября на территории села Чеменли Сарыджалы Агдамского района, освобожденного от оккупации, произошел взрыв мины.

Согласно совместному заявлению Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA), трактор, которым управлял житель села Шотланлы Агджабединского района Элмдар Сариев (1972 г.р.), подорвался на мине на неразминированной территории. В результате происшествия Э.Сариев получил травмы.

Ранее сообщалось, что в Агдамском районе при проведении пахотных работ на территории села Сарыджалы трактор наехал на противотанковую мину. Несмотря на серьезные повреждения транспортного средства при взрыве, изначально отмечалось, что водитель не пострадал. Однако официальная информация уточняет, что мужчина все же получил ранения.

По данному факту проводится расследование.

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