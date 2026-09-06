Axios раскрыл состав делегации США на встрече с Путиным в Кремле

В состав американской делегации, прибывшей на переговоры в Москву вместе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вошли представители Совета национальной безопасности США, Госдепартамента и Министерства финансов.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на собственные источники.

По словам Равида, Уиткофф и Кушнер провели встречу с президентом России Владимиром Путиным для продвижения курса американского лидера Дональда Трампа на урегулирование конфликта в Украине. Стороны обсудили конкретные планы дальнейших действий, о которых планируется объявить в ближайшие недели.

Как уточнил журналист, Москву также посетил высокопоставленный сотрудник Минфина США Джин Ланг, курирующий санкционное направление. Он не участвовал во встрече с главой российского государства, но провел рабочие контакты со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.

Напомним, встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялась в Кремле 5 сентября и продлилась более трех часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как своевременные и полезные, отметив, что стороны затронули не только украинское урегулирование, но и перспективы крупных двусторонних проектов. На 6 сентября у американских переговорщиков запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.