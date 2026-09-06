Медведь ворвался в дом и загрыз пенсионера-колясочника

В Нью-Мексико дикий зверь вломился в дом к пожилому мужчине и напал на него, пострадавшего без признаков жизни нашли родственники.

Как передает 1news.az со ссылкой на People, 67-летний мужчина находился дома, его пасынок отправился на почту.

Пожилой человек недавно перенес инсульт, потерял жену и передвигался в инвалидной коляске. Когда пасынок вернулся, он заметил приоткрытую дверь, внутри обнаружил медведя и спрятался в своей комнате, после чего вызвал полицию и родственников.

Приехавшие сестра и племянница начали сигналить и спугнули хищника. В доме они обнаружили мужчину без признаков жизни, медведь нанес ему тяжелые травмы. Позже хищника выследили и ликвидировали сотрудники полиции. Родные предполагают, что мужчина по ошибке сам впустил медведя, услышав шум у двери и подумав, что вернулся кто-то из родственников.