Запрет на хиджаб в австрийских школах вступил в первое испытание

Запрет на ношение хиджабов девочками младше 14 лет в австрийских школах проходит первое испытание в понедельник, с началом учебного года в Вене и других федеральных землях.

Представители мусульманской общины Австрии назвали эту меру дискриминационной и намерены оспорить ее в суде.

Правящая коалиция страны, состоящая из трех центристских партий, предложила ввести запрет, объяснив его необходимостью защиты прав и свобод несовершеннолетних девушек. Парламент принял закон в декабре при поддержке ультраправой Партии свободы. Единственной парламентской силой, выступившей против, стали «Зеленые».

Источник: Reuters