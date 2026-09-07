Смертельный сход лавины в Безенги: есть жертвы - ВИДЕО

Число альпинистов, погибших в результате схода лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, увеличилось до 11 человек.

Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

Количество пострадавших выросло до шести. Еще шесть альпинистов пока числятся пропавшими без вести.

Трагедия произошла в Безенгийском ущелье. Лавина сошла с горы Мижирги высотой 5025 метров и накрыла группу альпинистов.

На место происшествия направили спасателей и вертолет Ми-8. Троих выживших удалось эвакуировать в Нальчик.

Поисково-спасательная операция продолжается.