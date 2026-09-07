Смертельный сход лавины в Безенги: есть жертвы - ВИДЕО
Число альпинистов, погибших в результате схода лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, увеличилось до 11 человек.
Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
Количество пострадавших выросло до шести. Еще шесть альпинистов пока числятся пропавшими без вести.
Трагедия произошла в Безенгийском ущелье. Лавина сошла с горы Мижирги высотой 5025 метров и накрыла группу альпинистов.
На место происшествия направили спасателей и вертолет Ми-8. Троих выживших удалось эвакуировать в Нальчик.
Поисково-спасательная операция продолжается.
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