Ильхам Мирзоев находится в тяжелом состоянии после инфаркта

Состояние известного телеведущего Ильхама Мирзоева остается тяжелым, но стабильным.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на «Qafqazinfo», в Центральной клинике отмечают, что телеведущий был доставлен в медицинское учреждение с инфарктом миокарда передней стенки левого желудочка, осложненным кардиогенным шоком.

Врачи провели ему ангиопластику и установили стент. В настоящее время Мирзоев находится в отделении кардиореанимации, где ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.

Ранее телеведущий опубликовал обращение на своей странице в социальной сети, в котором попросил прощения у всех и призвал помолиться за него.