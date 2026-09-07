США хотят вынести ядерный вопрос Ирана в СБ ООН

США намерены поднять в Совете Безопасности ООН вопрос о ядерной программе Ирана из-за предполагаемого отказа Тегерана сотрудничать с экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, соответствующее предложение США намерены представить на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. Резолюция потребует от Ирана «срочно устранить несоблюдение условий» и предоставить инспекторам доступ для проверки того, используется ли ядерный материал исключительно в мирных целях.

Как утверждает Bloomberg, МАГАТЭ не имеет доступа к запасам иранского урана с июня 2025 года, когда Израиль начал наносить авиаудары по Ирану.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что продолжающаяся военная кампания против Ирана направлена на недопущение создания ядерного оружия.

На прошлой неделе Трамп сообщил, что США рассматривают возможность новых ударов по иранским ядерным объектам, в том числе по объекту в районе Натанза под горой Коланг Газ-Ла.