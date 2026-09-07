В Джизане повреждена инфраструктура Saudi Aramco

Нефтяная инфраструктура саудовской компании Saudi Aramco в Джизане получила повреждения в результате атаки 7 сентября.

Об этом сообщает Financial Times.

Инцидент произошел спустя месяц после другой атаки, которая временно нарушила работу части производственных мощностей нефтеперерабатывающего предприятия компании.

Джизан — промышленный город на юго-западе Саудовской Аравии, расположенный непосредственно у границы с Йеменом. В последние годы этот регион неоднократно становился целью атак хуситов.