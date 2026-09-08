Главы МИД арабских стран осудили действия Тегерана

В Каире прошла 166‑я сессия Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел. Заседание под председательством главы МИД Туниса Мохаммеда ан‑Нафти было посвящено ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает агентство Анадолу, главы внешнеполитических ведомств арабских стран осудили шаги Ирана, ведущие к эскалации напряжённости, а также атаки против некоторых арабских государств. В заявлении прозвучал призыв к прекращению израильских ударов и правонарушений в Палестине, Ливане и Сирии.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель‑Аты подчеркнул, что Каир решительно осуждает «иранские атаки против некоторых арабских государств» и отвергает любые посягательства на суверенитет и территориальную целостность региона. Он отметил необходимость возвращения к дипломатическим методам и избежания расширения зоны конфликта.

Абдель‑Аты выразил надежду на достижение устойчивого соглашения на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, заключённого в июне. Он также напомнил о гуманитарной трагедии в секторе Газа и на Западном берегу, подтвердив позицию Египта против принудительного перемещения населения, незаконных поселений и аннексии.

Абдель‑Аты подчеркнул решимость продолжить усилия для закрепления режима прекращения огня, выполнения договорённостей, достигнутых в Шарм‑эш‑Шейхе, а также завершения реализации дорожной карты, предусматривающей вывод Израиля из Газы в рамках второго этапа мирного плана президента США Дональда Трампа.

Он также указал на необходимость обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в Газу, поддержки процессов раннего восстановления и реконструкции, а также наделения полномочиями Национального комитета по управлению Газой, созданного для того, чтобы Палестинская администрация в полной мере взяла на себя ответственность за сектор Газа и Западный берег.