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Иран пригрозил США полной блокадой Ормузского пролива

First News Media08:20 - Сегодня
Иран пригрозил США полной блокадой Ормузского пролива

Экономическое воздействие Вашингтона на Тегеран чревато полной блокадой иранскими военными всего района Ормузского пролива, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

«В последние дни Вашингтон получил четкое предупреждение о новых иранских ракетах. Экономическая война будет встречена морской зоной отчуждения через Персидский залив до периметра блокады. Оперативная стратегия в отношении американских кораблей и баз была фундаментально пересмотрена», — написал Резаи в соцсети X.

В понедельник в МИД Ирана заявили, что Тегеран обладает законным правом принимать меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями, введенными США.

В августе Вашингтон начал операцию «Экономический изгой», цель которой — усилить финансовую изоляцию Тегерана и заставить его уступить в конфликте.

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