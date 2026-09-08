Почти 100 000 смертей в год: раскрыты глобальные последствия лесных пожаров для здоровья

Дым природных пожаров в период с 2010 по 2018 год приводил почти к 100 тыс. дополнительных смертей ежегодно.

Об этом говорится в бюллетене Всемирной метеорологической организации (ВМО).

По ее данным, число сильных лесных пожаров растет, что приводит к серьезным последствиям для здоровья из-за токсичности дыма. "С 1990-х годов число случаев экстремального задымления от пожаров в мире утроилось, что, по имеющимся оценкам, привело к почти 100 тыс. избыточных смертей в год в период с 2010 по 2018 год", - отмечают авторы бюллетеня, уточняя, что реальные цифры могут быть больше.

По данным экспертов организации, стандартные модели оценки рисков не учитывают степень токсичности дыма и недооценивают связанную с ним смертность на величину до 93%. В ВМО также предупреждают, что рост загрязнения в результате пожаров и жары способен свести на нет международные усилия по улучшению качества воздуха.

По сведениям организации, в 2025 году концентрация опасных для здоровья мелкодисперсных частиц PM2,5 превышала средние значения на севере Канады, на части территории России и в Западной и Центральной Африке. Эксперты ВМО связывают это с ростом числа пожаров. Еще одной зоной сильного загрязнения в прошлом году оказался северо-запад Испании.