 Число погибших при ударах ВС РФ по Киеву возросло до пяти, более 20 ранены - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Число погибших при ударах ВС РФ по Киеву возросло до пяти, более 20 ранены - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:00 - 08 / 09 / 2026
Число погибших при ударах ВС РФ по Киеву возросло до пяти, более 20 ранены - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В результате массированных ударов, которые российские войска наносят по Киеву с ночи 8 сентября, погибли пятеро, пострадали более 20 человек.

Oб этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

"В течение ночи и дня 8 сентября в столице пострадали 23 человека, из них 14 находятся в стационарах городских больниц... Трое в критическом состоянии. В Соломенском районе украинской столицы в результате попадания в складское помещение погибли два человека", - написал он.

Позднее он сообщил, что число погибших при ударах по Киеву возросло до пяти.

09:25

В ночь на 8 сентября российские силы атаковали Киев баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

В нескольких районах города повреждены жилые здания и другие объекты, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает УНИАН, об этом заявила Киевская городская военная администрация.

По имеющимся данным, в Соломенском районе обломки ракет и беспилотников упали на пятиэтажный жилой дом. В другой части района поврежден трехэтажный жилой дом. Кроме того, загорелось складское здание.

В Дарницком районе в результате падения обломков поврежден автомобиль.

В Подольском районе произошли пожары в гаражах, автомобилях и складском здании.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, разрушения и пожары в результате атаки зафиксированы как минимум в пяти районах Киева.

Киевская городская военная администрация сообщила, что по состоянию на 06:30 по местному времени в результате атаки погибли два человека. Также есть пострадавшие.

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