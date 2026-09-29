Иран пообещал награду женщинам за пленение военных США

Армия Ирана готова выплатить иранским женщинам около $40 тыс. за пленение военнослужащего США в случае наземного вторжения.

Об этом заявил представитель армии Ирана генерал Мохаммад Акраминия.

По его словам, каждый иранец, который предоставит тело или возьмет в плен американского военнослужащего, вторгшегося на территорию страны, получит 50 млрд риалов — около $20 тыс. Для женщин размер выплаты составит 100 млрд риалов, что эквивалентно примерно $40 тыс.

Акраминия также отметил, что Иран готов рассмотреть возможность денежных выплат жителям других стран региона за аналогичные действия.

Источник: SNN