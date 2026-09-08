В Анталье началась эвакуация из-за быстро распространяющегося лесного пожара - ФОТО

В турецкой провинции Анталья, где крупный лесной пожар быстро распространяется из-за сильного северо-восточного ветра, началась эвакуация жителей и животных.

Огонь угрожает расположенным поблизости населенным пунктам и промышленным объектам.

Пожар начался накануне около 16:25 в районе Караёз. В его тушении участвуют 866 человек, а также 149 пожарных автоцистерн, семь водомётов TOMA, 25 единиц тяжёлой техники и 54 других транспортных средства. На помощь также направлены подразделения из соседних провинций.

На месте работают мобильный координационный центр AFAD, мобильные базовые станции и автомобили турецкого Красного полумесяца.

Заместитель мэра Антальи Бюшра Оздемир заявила, что муниципалитет мобилизовал все имеющиеся ресурсы. В том числе на тушение направлены новые пожарные машины, которые ещё не прошли регистрацию и были выведены на линию без государственных номеров.

«Сильный ветер способствует быстрому распространению пожара. Мы боремся не только с огнём, но и с погодными условиями», — сказала Оздемир.

Она также сообщила о новом пожаре в соседнем районе Серик, куда были направлены дополнительные машины.

Огонь подошёл к бетонному заводу. Спасатели создают вокруг предприятия защитный периметр и используют технику для подачи воды, чтобы не допустить распространения пламени на объект.

Тушение пожара продолжается.

Источник: CNN Türk