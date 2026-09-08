В Баку проходит второй день Бакинской недели климатических действий и IV Климатической недели

В Баку проходит второй день Бакинской недели климатических действий 2026 (BCAW 2026), которая в этом году впервые организована параллельно с IV Климатической неделей (CW4) РКИК ООН.

Как сообщает корреспондент 1news.az, мероприятие, проходящее уже в третий раз, продлится до 11 сентября. Его ключевыми темами стали практическая реализация климатических решений, укрепление международного сотрудничества и подготовка к предстоящему саммиту COP31.

Программу второго дня открывают пять панельных сессий, посвященных наиболее актуальным вызовам экологии и технологий:

Каспийский регион: вызовы изменения климата для внутренних водоемов;

ИИ и предупреждение стихийных бедствий: преимущества и риски интеграции искусственного интеллекта в системы раннего оповещения;

Зеленое агросектор: цифровая трансформация и ИИ для создания устойчивого сельского хозяйства;

Цифровая повестка: путь цифровых действий для зеленого мира от COP29 к Климатической неделе;

Устойчивые города: развитие городского измерения климатической деятельности от WUF13 к COP31.

Параллельно пройдут тематические круглые столы, в числе которых сессия по климатически устойчивому сельскому хозяйству «Гармония в действии», а также две панели Молодежного климатического форума — о переходе от обязательств к практике перед COP31 и о способности искусственного интеллекта решить глобальный климатический кризис.