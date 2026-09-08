В Шамкирском районе поезд насмерть сбил 24-летнего парня

В Шамкирском районе поезд насмерть сбил парня, который оказался на железнодорожных путях.

Инцидент произошел около 2 часов ночи на участке Зейем - Деллер железнодорожной линии Баку - Беюк Кесик - Грузия.

По предварительной информации, Тбилиси - Бакинский пассажирский поезд следовал со скоростью 135 километров в час, когда на пути внезапно оказался человек. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния до находившегося на рельсах мужчины остановить состав до столкновения не удалось.

В результате происшествия пострадавший получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Погибшим оказался житель села Сабиркент Шамкирского района, 24-летний Р. Велиев, 2002 года рождения

На место происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося проводится расследование.

Азербайджанские железные дороги в очередной раз призвали граждан соблюдать правила безопасности и пересекать железнодорожные пути исключительно в предназначенных для этого местах и по пешеходным переходам.

В ведомстве подчеркнули, что нахождение на железнодорожных путях представляет серьезную угрозу для жизни, поскольку даже экстренное торможение не всегда позволяет машинисту предотвратить столкновение на короткой дистанции.

Источник: APA