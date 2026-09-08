Симонетта Силигато: «Для спасения Каспия нужна единая научная база данных пяти государств»

Для глубокого понимания процессов, происходящих в бассейне Каспийского моря, необходимо сформировать единую научную базу данных и выстроить прозрачный механизм обмена информацией между всеми пятью прикаспийскими государствами.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила многопрофильный директор Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) Симонетта Силигато в ходе панельной сессии «Вызовы изменения климата во внутренних водоемах: на примере Каспийского моря», проходящей в рамках IV Бакинской недели климатических действий.

По ее словам, Каспий представляет собой неделимую гидрологическую систему, однако научные исследования и массивы данных о нем до сих пор формировались преимущественно в локальных национальных границах.

«Если наша цель — объективно оценить происходящее, мы обязаны обмениваться данными, координировать действия и выстраивать совместное планирование», — пояснила представитель структуры ООН.

С. Силигато акцентировала внимание на необходимости создания единых стандартов мониторинга, сопоставимых систем измерений и совместных аналитических платформ. Данные, полученные исследователями в одной стране, должны быть абсолютно сопоставимы и валидны для научных сообществ остальных прикаспийских государств.

Глава UNOPS также отметила, что Рамочная (Тегеранская) конвенция по защите морской среды Каспийского моря и ее протоколы служат фундаментальной правовой базой для пятистороннего взаимодействия.

При этом ключевой задачей сегодня становится усиление технического вектора партнерства: объединение исследовательских институтов, систематизация обмена знаниями и обеспечение устойчивого финансирования региональных климатических проектов.

«Без единого научного языка и общего понимания масштаба проблемы невозможно выработать эффективный региональный ответ, способный реально повлиять на будущее Каспия», — резюмировала С. Силигато.