Почты в России вооружат средствами против дронов

Весной власти разрешили ряду учреждений самостоятельно противодействовать атакам беспилотников, не дожидаясь вмешательства профильных служб.

Правительство России расширило перечень служебного и гражданского оружия и специальных средств, которыми обеспечиваются сотрудники почтовых организаций, включив в него антидроновые средства. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в постановление правительства от 26 января 2005 года № 38 «Об обеспечении служебным и гражданским оружием, патронами к нему и специальными средствами работников организаций федеральной почтовой связи».

В перечень добавлен пункт о специальных технических средствах, предназначенных для противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и другим автоматизированным беспилотным комплексам.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: РБК