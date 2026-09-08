ССАГПЗ осудил атаки хуситов на Саудовскую Аравию

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в своём заявлении резко осудил атаки хуситов на Саудовскую Аравию, охарактеризовав их как «преднамеренные нападения на гражданское население и объекты инфраструктуры».

В Совете назвали эти действия «экстремистским преступным подходом», представляющим угрозу «безопасности и стабильности региона».

В заявлении также отмечается, что продолжающиеся атаки свидетельствуют о «злонамеренных намерениях» хуситов и их нежелании добиваться мира и стабильности в Йемене.