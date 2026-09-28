Нападение на патруль в Пакистане: есть погибшие

Трое сотрудников дорожной полиции погибли, еще три человека получили ранения в результате вооруженного нападения на патрульный автомобиль в районе Вазирабад округа Танк провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Как передает Dawn, об этом сообщили в местной полиции.

По данным правоохранительных органов, неизвестные открыли огонь по служебному автомобилю. Трое полицейских погибли на месте, ранения получили еще один сотрудник полиции и двое прохожих.

После нападения нападавшие угнали патрульный автомобиль и скрылись. К месту происшествия прибыли силы безопасности, территория была оцеплена. Правоохранители начали поисковую операцию для установления местонахождения нападавших и обнаружения угнанного автомобиля.