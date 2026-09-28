Британская полиция сорвала возможную атаку у авиабазы?

Британская полиция в понедельник допросила пятерых мужчин, задержанных по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчаткой, и подготовке к теракту вблизи авиабазы «Фэйрфорд», которую США использовали для операций против Ирана.

Об этом сообщает Reuters.

Троих мужчин правоохранители задержали в воскресенье утром после получения информации о трёх больших белых фургонах, направлявшихся в сторону авиабазы.

Местная фермерша обратилась в полицию после того, как заметила группу «мужчин в капюшонах и масках», бежавших в поля.

Британские детективы по борьбе с терроризмом пока не раскрыли, кого именно считают причастным к инциденту. При этом источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что наиболее вероятной считается версия о мотиве, связанном с Ираном. Одновременно рассматриваются и другие версии, включая возможную российскую диверсионную операцию или исламистское нападение.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что не будет спекулировать относительно мотивов, поскольку расследование продолжается.

При этом, говоря об общей угрозе со стороны Ирана, он отметил, что британские власти осведомлены о стремлении Тегерана нанести ущерб Великобритании.