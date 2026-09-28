 Британская полиция сорвала возможную атаку у авиабазы? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Британская полиция сорвала возможную атаку у авиабазы?

Редакция 1news16:37 - Сегодня
Британская полиция сорвала возможную атаку у авиабазы?

Британская полиция в понедельник допросила пятерых мужчин, задержанных по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчаткой, и подготовке к теракту вблизи авиабазы «Фэйрфорд», которую США использовали для операций против Ирана.

Об этом сообщает Reuters.

Троих мужчин правоохранители задержали в воскресенье утром после получения информации о трёх больших белых фургонах, направлявшихся в сторону авиабазы.

Местная фермерша обратилась в полицию после того, как заметила группу «мужчин в капюшонах и масках», бежавших в поля.

Британские детективы по борьбе с терроризмом пока не раскрыли, кого именно считают причастным к инциденту. При этом источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что наиболее вероятной считается версия о мотиве, связанном с Ираном. Одновременно рассматриваются и другие версии, включая возможную российскую диверсионную операцию или исламистское нападение.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что не будет спекулировать относительно мотивов, поскольку расследование продолжается.

При этом, говоря об общей угрозе со стороны Ирана, он отметил, что британские власти осведомлены о стремлении Тегерана нанести ущерб Великобритании.

Поделиться:
307

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни и грозы 

Общество

В AZAL разъяснили причины отмены рейсов в Нахчыван

Мнение

Фантомные боли и реальные угрозы: «арцахская» повестка как плацдарм армянского ...

Спорт

Доход от матча Turan Tovuz - Fenerbahçe будет направлен в Фонд Возрождения Карабаха

В мире

В ООН заявили, что террористы все чаще используют ИИ

В МИД Армении заявили о приверженности углублению партнерства с ЕС

ПАСЕ опубликовала доклад по парламентским выборам в Армении

Иран направил протест в ICAO из-за ограничений США

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Экс-советница Трампа выходит замуж за турецкого бизнесмена

Раскрыты новые подробности смерти сына супермодели Синди Кроуфорд

Стрельба у лицея в Турции: 11 раненых, задержаны четыре человека - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Том Круз нарушил королевский протокол, поцеловав Кейт Миддлтон — ВИДЕО

Последние новости

Суд над заказчиком убийства Вюсала Шильдера: обвиняемый требовал прекратить отношения с сестрой жены

Сегодня, 18:50

Эми Карлон провела встречу с представителями ведущих СМИ

Сегодня, 18:34

В ООН заявили, что террористы все чаще используют ИИ

Сегодня, 18:15

32 года ожидания: любовь, которую не смогла разрушить даже война - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Где в Азербайджане запрещено курить и какие штрафы грозят нарушителям

Сегодня, 17:43

В Геранбое автомобиль насмерть сбил 13-летнего мальчика

Сегодня, 17:35

В МИД Армении заявили о приверженности углублению партнерства с ЕС

Сегодня, 17:25

ПАСЕ опубликовала доклад по парламентским выборам в Армении

Сегодня, 17:16

Иран направил протест в ICAO из-за ограничений США

Сегодня, 17:12

Глава DCO анонсировала визит в Азербайджан

Сегодня, 17:11

Верховный лидер Ирана обещает очистить Аравийское море от «врагов»

Сегодня, 17:10

Моджтаба Хаменеи: Иран заставил противников считаться со своим военным потенциалом

Сегодня, 16:55

В AZAL разъяснили причины отмены рейсов в Нахчыван

Сегодня, 16:50

Фантомные боли и реальные угрозы: «арцахская» повестка как плацдарм армянского реваншизма

Сегодня, 16:47

В Азербайджане объявлено желтое предупреждение

Сегодня, 16:43

ЕС готовит новый протокол безопасности

Сегодня, 16:42

Нападение на патруль в Пакистане: есть погибшие

Сегодня, 16:40

Британская полиция сорвала возможную атаку у авиабазы?

Сегодня, 16:37

Доход от матча Turan Tovuz - Fenerbahçe будет направлен в Фонд Возрождения Карабаха

Сегодня, 16:35

Жена Мустафы Сандала оказалась в списке лиц по делу об отмывании миллиардных активов

Сегодня, 16:35
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37