Президент Азербайджана присвоил высшие звания сотрудникам прокуратуры

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных и высших воинских званий сотрудникам прокуратуры Азербайджана.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте президента АР.

В соответствии с распоряжением высшее специальное звание государственного советника юстиции II класса присвоено Пашаеву Санану Иса оглу – прокурору Нахчыванской Автономной Республики.

Высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса присвоено заместителям начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана Эмину Рамиз оглу Мурсалиеву и Асефу Вагиф оглу Сарикишиеву.

Высшее воинское звание «генерал-майор юстиции» присвоено Нихаду Энвер оглу Шихалиеву – заместителю Военного прокурора Азербайджана.