Доход от матча Turan Tovuz - Fenerbahçe будет направлен в Фонд Возрождения Карабаха

Фонд Возрождения Карабаха и Turan Tovuz PFK 28 сентября 2026 года подписали меморандум о взаимопонимании: доход от товарищеского матча клуба с турецким Fenerbahçe, который пройдёт 3 октября 2026 года в Баку, будет пожертвован фонду.

Как сообщили в Фонде Возрождения Карабаха, документ подписали председатель правления фонда Рахман Гаджиев и председатель правления Turan Tovuz PFK İB Эхтирам Гулиев.

Собранные средства будут направлены на финансирование проектов по восстановлению освобождённых территорий и устойчивому развитию региона.

Р. Гаджиев высоко оценил этот шаг и поблагодарил руководство Turan Tovuz PFK İB за инициативу. Он отметил, что спорт является не только ареной соревнования и борьбы, но и важной платформой, объединяющей различные слои общества вокруг общих целей. По его словам, передача дохода от встречи двух клубов с историей в Фонд Возрождения Карабаха вновь демонстрирует объединяющую и благотворительную силу спорта.

Э. Гулиев заявил, что проведение такой игры будет интересным футбольным событием для болельщиков и имеет особое значение с точки зрения служения благой цели. По его словам, направление дохода от матча в Фонд Возрождения Карабаха даёт и клубам, и болельщикам возможность поддержать возрождение Карабаха.

Turan Tovuz и Fenerbahçe встречались ранее: команды играли друг с другом в Кубке УЕФА в 1994 году - 9 августа в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» и 23 августа в Сумгайыте на стадионе имени Мехди Гусейнзаде. Спустя 32 года клубы вновь сыграют между собой, на этот раз в рамках товарищеского матча.

Игра Turan Tovuz - Fenerbahçe пройдёт на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнётся в 20:00.