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Ильхам Алиев принял премьер-министра Таджикистана — ФОТО

First News Media12:00 - Сегодня
Ильхам Алиев принял премьер-министра Таджикистана — ФОТО

25 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоду.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, подчеркнув, что Азербайджан и Таджикистан являются дружественными и братскими странами, Президент Ильхам Алиев отметил наличие хороших возможностей для поступательного развития потенциала двустороннего сотрудничества, коснулся важности своих визитов в Таджикистан и визитов Президента Таджикистана в Азербайджан, а также других взаимных визитов на различных уровнях в расширении отношений.

Президент Ильхам Алиев сказал, что визит Кохира Расулзоды в нашу страну создает возможность для обсуждения вопросов, стоящих на повестке дня, в том числе связанных с транспортно-логистической сферой, экономическим взаимодействием, увеличением товарооборота.

Поблагодарив за прием и гостеприимство, Кохир Расулзода передал главе государства приветствия и наилучшие пожелания Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, попросил передать и его приветствия главе государства Таджикистана. Глава государства с удовлетворением вспомнил свои встречи и беседы с Эмомали Рахмоном, проведенные в Азербайджане и Таджикистане, а также в рамках международных мероприятий.

Подчеркнув, что Таджикистан высоко оценивает дружеские отношения и стратегическое партнерство с Азербайджаном, гость отметил, что благодаря сильной политической воле президентов обеих стран и диалогу, основанному на доверии, наше сотрудничество вступило в новый этап развития. В этой связи Премьер-министр напомнил о «Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан», подписанной президентами Азербайджана и Таджикистана в 2024 году в Баку.

Кохир Расулзода особо отметил личный вклад Президента Ильхама Алиева в расширение связей.

Коснувшись значения азербайджанской модели ASAN xidmət, Премьер-министр выразил заинтересованность своей страны в ее внедрении в Таджикистане.

В ходе беседы были затронуты вопросы поставок таджикских товаров на международные рынки транзитом через территорию Азербайджана посредством Среднего коридора, сотрудничества в сферах металлургии, энергетики и сельского хозяйства.

Было подчеркнуто, что два народа связаны общностью исторических корней. В этой связи отмечена важность регулярного проведения взаимных культурно-гуманитарных и спортивных мероприятий.

Премьер-министр Таджикистана выразил благодарность за квоты, выделенные азербайджанской стороной для таджикских студентов.

Подчеркнув, что Азербайджан и Таджикистан обладают большим туристическим потенциалом, стороны коснулись важности открытия прямого авиасообщения между Баку и Душанбе, с удовлетворением отметили рост в сферах туризма и пассажироперевозок. Было подчеркнуто значение проведения различных мероприятий для представления туристических возможностей наших стран.

На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений.

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