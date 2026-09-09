Директор «Шеки Яйласы»: «Такое бывает один раз на миллион, мы в шоке»

Директор центра отдыха «Шеки Яйласы» (Şəki Yaylası) Аббасат Магеррамов прокомментировал смертельный инцидент, произошедший накануне в результате обрыва канатной дороги.

Как сообщил Shimal.news, директор заявил, что до сих пор находится в шоке после произошедшего.

«Такое бывает один раз на миллион. Мы сами в шоке. Это огромная трагедия. Честно говоря, мы до сих пор не знаем, что сказать. Мы еще не отошли от шока после произошедшего».

По его словам, причиной инцидента могли стать неблагоприятные погодные условия.

«Все проверки безопасности были проведены. В день происшествия погодные условия были очень плохими. Был сильный ветер и вихрь. В настоящее время выясняется точная причина произошедшего. Нужно дождаться результатов следствия и расследования».