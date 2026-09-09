Самолет Зеленского едва не попал под удар беспилотника при вылете из Молдовы
Самолет президента Украины Владимира Зеленского едва не попал под удар беспилотника во время вылета из Молдовы.
Как передает NRK, об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
По его словам, инцидент произошел во время полета украинского президента в Осло. "Его самолет едва не был сбит беспилотником во время взлета из Молдовы. Такова реальность, с которой он столкнулся", - отметил Стере.
Поездка Зеленского в Осло началась с участия в официальных траурных мероприятиях. Президент Украины присутствовал на церемонии похорон короля Норвегии Харальда.
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