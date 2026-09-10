В Китае обнаружили новый вирус, передающийся через клещей

Группа ученых из Китая выявила новую разновидность вируса, передающегося через укус клеща, — найровирус азиатского длинноногого клеща (ALTNV).

Результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

ALTNV был выявлен при изучении другого заболевания — острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS). При исследовании пациентов с диагнозом SFTS ученые не смогли обнаружить у 30% больных возбудитель недуга, Dabie bandavirus. Так был обнаружен новый вирус, вызывающий схожие с SFTS симптомы.

Как и вирус Dabie bandavirus, ALTNV передается через укус инфицированного клеща. После укуса клеща у человека возникают слабость и нарушение работы органов пищеварения. В отличие от Dabie bandavirus, пока не установлено, что заражение ALTNV приводит к летальному исходу. Однако при одновременном инфицировании обоими вирусами 7 из 38 пациентов скончались.

Ранее газета South China Morning Post сообщала, что ученые из университета Вестлейк в городе Ханчжоу сумели выявить «суперантитело», которое, вероятно, может эффективно нейтрализовать вирус Dabie bandavirus.

В дальнейшем ученые намерены разработать вакцину для противодействия опасному заболеванию.