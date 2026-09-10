Пять человек погибли и более 80 пропали при пожаре на пароме у Филиппин - ВИДЕО

Пять человек погибли и более 80 числятся пропавшими без вести после того, как у побережья провинции Палаван на западе Филиппин загорелся паром, сообщило Reuters со ссылкой на Филиппинскую береговую охрану.

Пожар произошел на судне MV June Aster. Пресс-секретарь береговой охраны Ноэми Каябяб сообщила радиостанции DZXL, что в пассажирском списке судна значились 117 пассажиров и 17 членов экипажа. Спасти удалось 42 человека.

Число пропавших без вести получено путем вычитания из общего числа находившихся на судне людей тех, чья смерть подтверждена, и уже спасенных, уточнило агентство.

По данным береговой охраны, пожар вспыхнул на судне примерно в 1,2 морской мили (2,2 км) к северо-востоку от города Корон провинции Палаван. Поисково-спасательные работы продолжаются.