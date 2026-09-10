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ANAMA о минном инциденте в Ходжалинском районе - ОБНОВЛЕНО

First News Media09:58 - Сегодня
ANAMA о минном инциденте в Ходжалинском районе - ОБНОВЛЕНО

Агентство по разминированию (ANAMA) сообщает, что 10 сентября 2026 года на территории освобожденного от оккупации села Дашкенд Ходжалинского района произошел минный инцидент.

Во время выполнения сотрудником агентства Гасановым Анаром Ифтихар оглу (1990 года рождения) служебных обязанностей произошел взрыв противопехотной мины. В результате инцидента А.Гасанов получил ранение левой ноги.

Пострадавший сотрудник эвакуирован в районную больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

09:25

В Ходжалинском районе в результате взрыва мины пострадал один человек.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории села Дашкенд Ходжалинского района.

Сообщается, что в результате происшествия один человек получил ранения.

По факту проводится расследование.

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