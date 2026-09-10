В село Шукюрбейли Джабраильского района отправилась очередная группа переселенцев - ФОТО

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправлена в село Шукюрбейли Джебраильского района Азербайджана.

Информацию об этом распространил Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

На данном этапе в Шукюрбейли переселяются 20 семей – 154 человека.

Переселенные семьи ранее были временно размещены в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.