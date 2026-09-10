Трамп считает, что США хватит венесуэльской нефти на 500 лет

США в результате энергетической сделки с Венесуэлой получили доступ к запасам нефти, которых хватит на 500 лет.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Поговорим о нефти. Мы крупнейший [нефтепроизводитель] в мире даже без учета Венесуэлы, которую мы недавно добавили к нашим запасам. Это крупнейшая нефтяная сделка и, вероятно, крупнейшая сделка в истории нашей страны. 65 млрд баррелей наши, и знаете, что это значит? Это на всю жизнь, 500 лет», — сказал он, выступая в среду вечером в Далласе на национальном съезде правящей Республиканской партии, который проводится в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

По словам Трампа, Вашингтон выстроил с Каракасом «отличные отношения».