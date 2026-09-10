В Лиге чемпионов завершились матчи второго игрового дня первого тура

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись очередные матчи первого тура основного этапа.

Как передает 1news.az, во второй игровой день прошли еще шесть встреч.

Из турецких клубов "Галатасарай" в Португалии сыграл против "Спортинга".

Одним из наиболее ожидаемых матчей дня стала встреча в Англии, где "Ливерпуль" на своем поле принял испанский "Атлетико".

Лига чемпионов УЕФА

Лиговый этап

I тур

9 сентября

"Барселона" (Испания) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 5:1

"Штутгарт" (Германия) - "Викинг" (Норвегия) - 3:1

"Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 2:1

"Наполи" (Италия) - "Арсенал" (Англия) - 0:1

ПСЖ (Франция) - "Слован" (Словакия) - 6:1

"Спортинг" (Португалия) - "Галатасарай" (Турция) - 3:1

Напомним, что сегодня завершится первый тур лигового этапа. Чемпион Азербайджана "Сабах" в Англии сыграет с "Манчестер Юнайтед".