В Лиге чемпионов завершились матчи второго игрового дня первого тура
В Лиге чемпионов УЕФА состоялись очередные матчи первого тура основного этапа.
Как передает 1news.az, во второй игровой день прошли еще шесть встреч.
Из турецких клубов "Галатасарай" в Португалии сыграл против "Спортинга".
Одним из наиболее ожидаемых матчей дня стала встреча в Англии, где "Ливерпуль" на своем поле принял испанский "Атлетико".
Лига чемпионов УЕФА
Лиговый этап
I тур
9 сентября
"Барселона" (Испания) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 5:1
"Штутгарт" (Германия) - "Викинг" (Норвегия) - 3:1
"Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 2:1
"Наполи" (Италия) - "Арсенал" (Англия) - 0:1
ПСЖ (Франция) - "Слован" (Словакия) - 6:1
"Спортинг" (Португалия) - "Галатасарай" (Турция) - 3:1
Напомним, что сегодня завершится первый тур лигового этапа. Чемпион Азербайджана "Сабах" в Англии сыграет с "Манчестер Юнайтед".