 Джейхун Байрамов: Азербайджан с 2020 г. направил на международную помощь около $400 млн | 1news.az | Новости
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Джейхун Байрамов: Азербайджан с 2020 г. направил на международную помощь около $400 млн

First News Media10:30 - Сегодня
Джейхун Байрамов: Азербайджан с 2020 г. направил на международную помощь около $400 млн

Более 140 государств получили международную помощь Азербайджана за последние 15 лет, при этом с 2020 года на поддержку по двусторонним и многосторонним каналам было направлено около $400 млн.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции "Укрепление глобальной солидарности посредством гуманитарной помощи и сотрудничества в целях развития".

Конференция посвящена 15-летию Азербайджанского агентства помощи международному развитию (AIDA).
По словам главы МИД, среди получателей помощи - 54 государства Африки, 111 из 121 страны-участницы Движения неприсоединения, 52 из 57 государств-членов Организации исламского сотрудничества, 43 из 44 наименее развитых стран, а также 28 из 39 малых островных развивающихся государств.

"С 2020 года по двусторонним и многосторонним каналам на оказание помощи было выделено около $400 млн. Наша поддержка принимает самые разные формы. В период пандемии COVID-19 Азербайджан оказал помощь 80 странам", - сказал Байрамов.

Министр отметил, что сотрудничество Азербайджана со странами Африки включало поддержку борьбы с эпидемией Эбола и участие в Альянсе по борьбе с излечимой слепотой.

"В рамках этой инициативы обследование зрения прошли более 900 тыс. человек, было проведено свыше 150 тыс. операций по удалению катаракты. Одновременно осуществлялось повышение квалификации местных медицинских специалистов", - сообщил глава МИД.

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