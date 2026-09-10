Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в центре отдыха «Шеки яйласы»

8 сентября в прокуратуру Шекинского района поступила информация о гибели двух человек в результате падения с высоты на территории центра отдыха «Шеки яйласы», расположенного в селе Баш Гюнгют Шекинского района.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

В ходе предварительного расследования было установлено, что Байрамов Уджал Асиф оглу (1999 г.р.) и Мамедзаде Джошгун Джейхун оглу (1995 г.р.) пользовались аттракционом «Зиплайн». Из-за деформации металлической конструкции, к которой крепилась канатная система, основной механический блок сорвался с троса, а дополнительное защитное оборудование было повреждено.

В результате оба человека упали с высоты на землю и скончались на месте происшествия.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и тел, назначены судебно-медицинская, технико-технологическая и другие экспертизы, а также выполнены иные необходимые следственные действия.

По данному факту в прокуратуре Шекинского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, ведется предварительное следствие.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия в целях установления всех обстоятельств происшествия, в том числе причин и условий его возникновения, технического состояния установок «Зиплайн» и соответствия их эксплуатации требованиям безопасности, а также выяснения иных обстоятельств, имеющих значение для дачи правовой оценки.

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