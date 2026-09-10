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Newsmax о том, как коридор TRIPP меняет геополитику Южного Кавказа

First News Media10:06 - Сегодня
Newsmax о том, как коридор TRIPP меняет геополитику Южного Кавказа

Издание Newsmax опубликовало статью доктора Мартина Шермана, в которой подчеркивается стратегическое значение Южного Кавказа для сдерживания влияния России и Китая на фоне того, как внимание Вашингтона сосредоточено на противостоянии с Ираном.

В материале отмечается геополитический разворот Армении на Запад, ставший следствием ее разочарования политикой Москвы, а также готовность Еревана к нормализации отношений с Баку. Ключевым катализатором этих процессов автор называет инициированный президентом США Дональдом Трампом транспортный коридор TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity), запуск которого обсуждался на исторической встрече лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме в августе 2025 года. Проект призван не только обеспечить прямой сухопутный доступ Азербайджана к Нахчывану, но и соединить Центральную Азию, Азербайджан, Армению и Турцию в обход России и Ирана, говорится в материале.

При этом автор указывает на жесткое сопротивление проекту со стороны внутренних и внешних сил, включая «связанную с Кремлем» Армянскую апостольскую церковь, а также таких «видных неармянских фигур». «Первый - аргентинский юрист Луис Морено Окампо, бывший главный прокурор (ныне дискредитированного) Международного уголовного суда, который на видео признался в злоупотреблении авторитетом своей прежней должности не только ради смещения избранного лидера, но и для мобилизации политиков ЕС против политики, обещанной избирателям. Второй - американо-канадский адвокат Роберт Амстердам, имеющий за плечами историю представления международных клиентов, которые либо враждебны Трампу, либо замешаны в связях с Москвой (как в случае с делами близких к Кремлю миллиардера Самвела Карапетяна и Армянской апостольской церкви)», - указывает автор. При этом как Окампо, так и Амстердам, по мнению Шермана, пытаются удержать тлеющие угли армяно-азербайджанского конфликта. 

В статье также подчеркивается, что реализация инициативы отвечает интересам Израиля, так как она укрепляет позиции Азербайджана, ослабляет географическое влияние Ирана и снижает доминирование Москвы в регионе.

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