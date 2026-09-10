Трамп заявил, что республиканцам на выборах будут противостоять коммунисты
Грядущие ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс США станут противостоянием республиканцев с коммунизмом.
С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп.
"Мы победим коммунизм в Америке и проголосуем за американскую свободу", - сказал он, выступая в Далласе на национальном съезде правящей Республиканской партии, который проводится в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США. Американский лидер выразил уверенность в том, что Республиканской партии удастся по итогам выборов удержать свои позиции в Конгрессе.
По его словам, несколько кандидатов от Демократической партии США "называют себя демократическими социалистами, однако в действительности они коммунисты". "Если они победят, то величайший законодательный орган впервые будет под контролем коммунистической фракции", - заявил Трамп.
Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября, на них будут переизбраны 33 из 100 членов Сената и все 435 членов Палаты представителей. Республиканцы сейчас контролируют обе палаты законодательного органа.
Партийные съезды в США прежде проводились каждые четыре года в преддверии президентских выборов.
Съезд перед промежуточными выборами проходит впервые.
Источник: ТАСС