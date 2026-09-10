Трамп пообещал американцам по $5 тыс. за победу республиканцев в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп обещал, что все совершеннолетние американцы получат по $5 тыс., если республиканцы по итогам промежуточных выборов в стране сохранят контроль над обеими палатами Конгресса.

"Я обещаю следующее: если республиканцы победят в Палате представителей и в Сенате США, в обеих палатах, благодаря нашим экономическим успехам <...> я выплачу дивиденды каждому совершеннолетнему гражданину США в размере $5 тыс.", - сказал он, выступая 9 сентября вечером в Далласе на национальном съезде правящей Республиканской партии, который проводится в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Трамп подчеркнул, что американцы "должны будут потратить эти деньги в США". По его словам, "это будет называться дивидендами Трампа".

Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября, на них будут переизбраны 33 из 100 членов Сената Конгресса и все 435 членов Палаты представителей. Республиканцы сейчас контролируют обе палаты законодательного органа.

Источник: ТАСС