Известный греческий певец Йоргос Мазонакис умер после процедуры в частной клинике - ВИДЕО

Известный греческий певец Йоргос Мазонакис скончался 9 сентября в возрасте 54 лет после резкого ухудшения состояния в частной клинике в Афинах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Афинские новости», артист находился в медицинском учреждении, где проходил процедуру плазмафереза (обновление крови за счет ее очищения с помощью высокотехнологичного оборудования от всевозможных токсичных веществ – прим.ред.) Во время пребывания в клинике у него произошла остановка сердца.

Й.Мазонакиса доставили в государственную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Обстоятельства смерти расследует подразделение безопасности полиции Афин. Следователи изучают медицинские документы, назначение процедуры и действия персонала клиники. При этом пока не установлено, была ли смерть непосредственно связана с проведением плазмафереза; окончательные выводы должны быть сделаны после проведения необходимых экспертиз.

Йоргос Мазонакис родился 4 марта 1972 года в Никея, пригороде Пирея. Он начал музыкальную карьеру в начале 1990-х и за более чем 30 лет стал одним из наиболее известных исполнителей греческой поп- и лаико-музыки (популярный стиль греческой городской народной музыки – прим.ред.) Среди его наиболее популярных песен – «Ores Mikres», «Tora Tora (Boro Boro)», «To Gucci Forema», «Savvato» и «Zilevo».