В Барде автомобиль насмерть сбил женщину

В Барде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, авария произошла с участием автомобиля марки Mercedes-Benz E270 CDI, которым управлял Ильхам Зейналов.

По предварительной информации, водитель совершил наезд на Суджат Мамедову, которая в момент происшествия переходила проезжую часть.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ее жизнь не удалось, женщина скончалась в больнице.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.