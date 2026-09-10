Фаргана Гасымова стала жертвой мошенников, выдававших себя за ведущую Xəzər TV - ФОТО

Народная артистка Азербайджана Фаргана Гасымова стала жертвой мошенников, выдававших себя за телеведущую Xəzər TV Айтакин Марданову.

А.Марданова рассказала на своей странице в социальной сети Instagram, что неизвестный человек пишет ее знакомым от ее имени и просит одолжить деньги. Одной из тех, кому поступило подобное сообщение, стала Фаргана Гасымова. У народной артистки попросили 250 манатов, которые она перевела на банковскую карту мошенника.

Телеведущая опубликовала скриншот переписки в социальных сетях и предупредила своих знакомых не поддаваться на уловки мошенников.

«От моего имени просят деньги в долг, не верьте. Кто-то всех обманывает. Нескольким моим знакомым уже написали», - рассказывает в Instagram А.Марданова.